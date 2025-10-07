PS de luto em Samora Correia pela morte de marido de candidata à junta de freguesia

A Concelhia de Benavente do Partido Socialista confirmou, com “profundo pesar”, a morte de Luís Balbino, marido de Florbela Balbino, actual candidata à Junta de Freguesia de Samora Correia.

Em comunicado, a estrutura concelhia manifestou “afecto e força” à candidata e aos dois filhos do casal, Leonor e Miguel, num momento descrito como “muito triste para todos”.

Luís Balbino, encarregado de construção civil, morreu subitamente no Ruanda, país africano onde se encontrava a trabalhar há vários anos. No momento em que recebeu a notícia, Florbela Balbino estava em acção de campanha no Porto Alto.

A candidata socialista, de 49 anos, é técnica de apoio psicossocial e tem um percurso profissional ligado à área social e ao associativismo local. O PS escolheu-a para liderar a candidatura à Junta de Freguesia de Samora Correia nas próximas eleições autárquicas, destacando a sua “forte ligação à comunidade” e o “perfil de proximidade” com as populações.

Leonor e Miguel, filhos do casal, integram os órgãos sociais da Associação de Jovens de Samora Correia, onde têm participado em várias iniciativas culturais e desportivas.

O falecimento de Luís Balbino motivou inúmeras mensagens de condolências e solidariedade por parte de amigos, colegas e instituições locais, que reconheceram o impacto da perda numa das famílias mais conhecidas da comunidade samorense.