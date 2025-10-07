Ruínas da Eurofil transformadas em galeria de arte urbana sobre Gaza

As antigas instalações da extinta Eurofil, na Póvoa de Santa Iria, deram lugar à Red Zone Gallery. Os edifícios em ruína serviram de tela a mais de meia centena de artistas que pintaram e retrataram a crise humanitária em Gaza.

A apresentação pública da galeria decorreu no dia 27 de Setembro, para um leque restrito de convidados. Durante a tarde, os artistas realizaram uma visita guiada, mostrando as composições gráficas, frases e retratos que remetem para o conflito entre Israel e a Palestina.

Debateram-se ainda temas como “O poder da expressão artística na construção da consciência sobre a causa palestiniana” e “O papel da comunicação social na cobertura do genocídio palestiniano, o impacto da morte de jornalistas e a formação da opinião pública”, contando com a participação de artistas, jornalistas e elementos de organizações como os Médicos Sem Fronteiras, a Parents for Peace e o MPPM – Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz no Médio Oriente.

Vhils, Bordalo II, Akacorleone, Tamara Alves, c’marie, Gonçalo Mar, Halfstudio, Miguel Januário (±), Jaime Ferraz, Jorge Charrua, Rita Ravasco, Sepher AWK, Mafalda MG e António Alves são alguns dos artistas envolvidos neste projecto.

A ideia da Red Zone Gallery nasceu da pintura de um mural de João Pereira (Bugster), residente no Forte da Casa, que durante três dias conseguiu pintar sem ser incomodado. As ruínas da Eurofil, frequentadas sobretudo por grafitters, revelaram-se o local ideal para um projecto de arte urbana.

À entrada da Red Zone Gallery, no topo de umas escadas, foi colocado um texto explicativo e um desenho de uma criança palestiniana, feito a partir de Gaza, que funciona como ponto de partida para o que o visitante irá ver.

No dia da apresentação da galeria decorreram ainda concertos com as cantoras Jüra e Cristina Clara, os rappers Buda XL, Riça, Tilt e Maze, e o produtor Spock, no Espaço Cultural Fernando Augusto, na Póvoa de Santa Iria.