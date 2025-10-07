uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 07-10-2025 19:42

Três detidos em rixa na Feira de Outubro

Um dos suspeitos tem apenas 16 anos e foi apanhado a consumir álcool e drogas.

Três homens foram detidos no fim de semana pela Polícia de Segurança Pública por posse de arma proibida na Feira de Outubro em Vila Franca de Xira, dos quais um é menor de idade.
Um dos três suspeitos tem 16 anos, indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP), referindo que foram detidos em momentos distintos durante a festa, num contexto de consumo de bebidas alcoólicas e drogas, assim como “agressões mútuas” entre dois grupos de pessoas.
Em comunicado, a polícia adiantou que foram apreendidas três armas brancas, nomeadamente uma faca com cerca de 12 centímetros de lâmina, uma faca de cozinha com cerca de 13 centímetros de lâmina e “uma faca vulgarmente designada por karambit”, e também duas doses de liamba.
Os detidos estão sujeitos a termo de identidade e residência enquanto esperam comparecer perante o Tribunal de Vila Franca de Xira.

