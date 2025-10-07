Três detidos em rixa na Feira de Outubro

Três homens foram detidos no fim de semana pela Polícia de Segurança Pública por posse de arma proibida na Feira de Outubro em Vila Franca de Xira, dos quais um é menor de idade.

Um dos três suspeitos tem 16 anos, indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP), referindo que foram detidos em momentos distintos durante a festa, num contexto de consumo de bebidas alcoólicas e drogas, assim como “agressões mútuas” entre dois grupos de pessoas.

Em comunicado, a polícia adiantou que foram apreendidas três armas brancas, nomeadamente uma faca com cerca de 12 centímetros de lâmina, uma faca de cozinha com cerca de 13 centímetros de lâmina e “uma faca vulgarmente designada por karambit”, e também duas doses de liamba.

Os detidos estão sujeitos a termo de identidade e residência enquanto esperam comparecer perante o Tribunal de Vila Franca de Xira.