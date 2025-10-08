Agricultores preocupados com corte de água da barragem do Carril

O corte de abastecimento de água da barragem do Carril, em Tomar, devido à requalificação de hidrantes, está a causar preocupação em alguns agricultores que dependem do recurso para as suas culturas. Na mais recente sessão da assembleia municipal, um dos proprietários expressou o seu descontentamento com o corte de água e pediu a intervenção da autarquia. Luís Miguel afirmou que centenas de pessoas vão ficar prejudicadas. “Somos centenas de pessoas, a partir do dia 22 de Setembro vão-nos fechar a água, não avisaram ninguém, ao povo e aos agricultores”, referiu. Luís Miguel pediu à Câmara de Tomar para intervir no sentido de adiar o corte de água em pelo menos um mês. “Temos milhares de plantas expostas, o mês de Outubro supostamente será quente, morre tudo, ficamos sem nada. Pedimos mais um mês porque depois provavelmente virão chuvas e aí a coisa fica mais facilitada”, explicou o agricultor.

Na resposta, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), disse desconhecer a situação, e que ia averiguar junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). O autarca sublinhou, no entanto, que os agricultores devem constituir-se enquanto associação, o que ainda não aconteceu. Hugo Cristóvão explicou que o município, juntamente com a Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar, já tentou que os proprietários se juntassem, tendo mesmo decorrido reuniões para o efeito.

“A situação que se passa no Carril, daquilo que a CCDR me transmitiu já há algum tempo, é única no país, em que o Estado está a assegurar aquilo que é água para rega de um conjunto de cidadãos, há muitos anos, sem qualquer comparticipação por parte dos próprios. Como é evidente, quer as manutenções, quer as avarias que vão surgindo, alguém tem que as suportar, é o Estado que está a fazê-lo, ainda para mais com um bem precioso como é a água e de uma forma totalmente gratuita há cerca de 20 anos”, acrescentou. Hugo Cristóvão concluiu, referindo que o município pode ajudar na constituição da associação, mas que nada pode substituir o interesse dos próprios e o envolvimento dos mesmos na procura de soluções.

Segundo O MIRANTE conseguiu apurar, o corte de água não aconteceu no dia 22, como estava previsto, mas sim no dia 30 de Setembro, graças a uma solicitação por parte do presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar, António Vicente (PSD), junto da Direcção Regional de Agricultura. O adiamento terá feito a diferença para os muitos agricultores que dependem da barragem. Relativamente à duração do corte de água, será por tempo indeterminado. O aproveitamento hidroagrícola do Carril tem uma área de 378 hectares e engloba cerca de 920 prédios rústicos e 613 proprietários​. A barragem abrange as freguesias de São Pedro de Tomar, União de Freguesias de Tomar, freguesia de Junceira e União de Freguesias de Casais e Alviobeira.