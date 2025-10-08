Alenquer atribui apoio financeiro ao Encontro Concelhio de Bandas Filarmónicas

Câmara Municipal de Alenquer vai comparticipar com 3.000 euros para a realização do Encontro Concelhio de Bandas Filarmónicas.

O Encontro Concelhio de Bandas Filarmónicas de Alenquer vai realizar-se no próximo dia 26 de Outubro, em Cabanas de Torres, com a participação das quatro bandas do concelho e com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Alenquer.

A iniciativa, organizada este ano pela Associação Musical de Cabanas de Torres, conta igualmente com a presença da Sociedade Filarmónica Olhalvense, da Sociedade União Musical Alenquerense e da Sociedade Filarmónica União e Progresso de Abrigada. O evento, de entrada gratuita, envolve cerca de 250 participantes, constituindo já uma tradição e um marco na promoção da identidade cultural e musical do concelho.

A autarquia aprovou em reunião do executivo municipal a atribuição de um apoio financeiro pontual no valor total de 3.000 euros, sendo 1.200 euros destinados à Associação Musical de Cabanas de Torres, enquanto as restantes três bandas receberão 600 euros cada, para comparticipar as despesas inerentes à realização do encontro.