08/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 08-10-2025 21:00

Alenquer celebra protocolo com a Animalife para apoiar famílias carenciadas com animais de companhia

Acordo prevê que a Animalife assegure cuidados básicos de saúde e bem-estar aos animais das famílias em situação de vulnerabilidade económica e social.

O Município de Alenquer vai celebrar um protocolo de colaboração com a Animalife, Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental, no âmbito do Programa de Apoio Social-Animal (PASA), destinado a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade económica e social que vivem com animais de companhia.
O acordo prevê que a Animalife, em colaboração com a Unidade Técnica de Veterinária e Segurança Alimentar (UTVSA) e a Divisão de Ação Social e Saúde (DASS), assegure cuidados básicos de saúde e bem-estar aos animais, incluindo alimentação, vacinação, desparasitação, esterilização e cedência de bens essenciais. O programa visa também prevenir o abandono animal, promover a saúde pública e reforçar a coesão familiar.
O protocolo prevê um apoio financeiro anual de 5.000 euros, correspondente ao escalão populacional do concelho, destinado à execução das acções programadas, acrescido de um apoio único de 500 euros para encargos administrativos e de comunicação. A iniciativa começa dia 1 de Janeiro de 2026, com vigência de doze meses, podendo prolongar-se até ao fim do cabimento orçamental.

