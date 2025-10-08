uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 08-10-2025 21:00

Bombeiros recebem apoio de 23 mil euros da autarquia de Alenquer

Verba destina-se a comparticipar financeiramente a presença dos Bombeiros de Alenquer e Merceana nos eventos promovidos pela câmara.

A Câmara Municipal de Alenquer vai conceder um apoio financeiro de 23 mil euros às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Alenquer e da Merceana, em reconhecimento do seu papel na organização e segurança de eventos promovidos pelo município.
O montante será distribuído pelas duas corporações cabendo aos Bombeiros de Alenquer 17.500 euros e para os Bombeiros da Merceana 5.500 euros. A verba serve para comparticipar as despesas decorrentes da participação destas corporações no Festival Alma do Vinho, Rali de Lisboa e os eventos desportivos Lazer Run e BTT.


