Sociedade | 08-10-2025 21:00
Bombeiros recebem apoio de 23 mil euros da autarquia de Alenquer
Verba destina-se a comparticipar financeiramente a presença dos Bombeiros de Alenquer e Merceana nos eventos promovidos pela câmara.
A Câmara Municipal de Alenquer vai conceder um apoio financeiro de 23 mil euros às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Alenquer e da Merceana, em reconhecimento do seu papel na organização e segurança de eventos promovidos pelo município.
O montante será distribuído pelas duas corporações cabendo aos Bombeiros de Alenquer 17.500 euros e para os Bombeiros da Merceana 5.500 euros. A verba serve para comparticipar as despesas decorrentes da participação destas corporações no Festival Alma do Vinho, Rali de Lisboa e os eventos desportivos Lazer Run e BTT.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar