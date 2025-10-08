uma parceria com o Jornal Expresso
08/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 08-10-2025 18:00

Município de Alenquer atribui apoio financeiro à Associação Alenpalco

Município de Alenquer atribui apoio financeiro à Associação Alenpalco
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara Municipal de Alenquer vai atribuir 4.500 euros à Associação Alenpalco para apoiar a produção da peça “Pinóquio 2.0”.

A Associação Alenpalco, Companhia de Teatro, vai receber um apoio financeiro de 4.500 euros, destinado à produção da peça “Pinóquio 2.0”.
Encenada por Simão Biernat, a partir da obra de Carlo Collodi, a peça contará com 12 espectáculos no Auditório Damião de Góis, entre 10 de Outubro e 16 de Novembro de 2025.
A proposta refere que a Alenpalco tem desempenhado um papel relevante na dinamização cultural da freguesia e do concelho, envolvendo a comunidade e apresentando peças de reconhecida qualidade, que enaltecem a cultura em Alenquer.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar