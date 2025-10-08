Município de Alenquer atribui apoio financeiro à Associação Alenpalco

A Associação Alenpalco, Companhia de Teatro, vai receber um apoio financeiro de 4.500 euros, destinado à produção da peça “Pinóquio 2.0”.

Encenada por Simão Biernat, a partir da obra de Carlo Collodi, a peça contará com 12 espectáculos no Auditório Damião de Góis, entre 10 de Outubro e 16 de Novembro de 2025.

A proposta refere que a Alenpalco tem desempenhado um papel relevante na dinamização cultural da freguesia e do concelho, envolvendo a comunidade e apresentando peças de reconhecida qualidade, que enaltecem a cultura em Alenquer.