Sociedade | 08-10-2025 10:00
Obras do mercado municipal de Vila Chã de Ourique devem arrancar em breve
Obras do mercado municipal de Vila Chã de Ourique têm início previsto para breve, após atrasos causados por questões financeiras e burocráticas.
Na última sessão da Assembleia Municipal do Cartaxo o deputado Humberto Ribeiro (PSD) questionou o presidente da câmara, João Heitor, sobre o atraso nas obras do mercado municipal de Vila Chã de Ourique, que ainda não tiveram início meses após a sua aprovação. João Heitor começou por explicar que existe um contrato interadministrativo entre a câmara municipal e a junta de freguesia que prevê a entrega de um valor financeiro para execução da obra. Para além deste valor, o autarca afirma que a câmara se comprometeu a tratar de uma especialidade não incluída no projecto inicial, estando apenas a aguardar que a junta desenvolva os procedimentos necessários para iniciar a obra. O presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, Vasco Casimiro, confirmou que têm existido alguns atrasos na obra, nomeadamente devido à não inclusão do valor do IVA, que provocou cerca de dois meses de atraso. Contudo, Vasco Casimiro garantiu que a obra já foi entregue ao empreiteiro e que as obras devem começar em breve.
Recorde-se que a Câmara do Cartaxo e a Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique celebraram no dia 31 de Março deste ano um contrato interadministrativo para a realização de obras de reabilitação no Mercado de Vila Chã de Ourique. A intervenção vai ser financiada pelo município, que disponibiliza quase 50 mil euros para a execução da obra, tendo João Heitor salientado que a intervenção “devolverá ao Mercado de Vila Chã de Ourique não só a dignidade que merece enquanto espaço público, mas também as condições de trabalho que quem ali exerce a sua actividade comercial e quem ali faz as suas compras merece”. O autarca do Cartaxo afirmou a intenção de ver as obras concluídas até ao final de 2025 e sublinhou também que, no âmbito do contrato anual de transferência de competências, “reforçámos em 23,1% o financiamento anual para a freguesia de Vila Chã de Ourique, face a 2021, o que se traduz num reforço financeiro de cerca de mais 20 mil euros, por ano, para esta freguesia”.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Vale Tejo
01-10-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar