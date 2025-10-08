Sociedade | 08-10-2025 12:00
Rastreio gratuito do cancro da mama em Tomar
foto ilustrativa
Rastreio vai decorrer de 14 de Outubro a 26 de Dezembro.
A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul (LPCC-NRS), em parceria com o Serviço Nacional de Saúde, anuncia a continuidade do rastreio do cancro de mama em Tomar. O rastreio vai estar disponível na Unidade Móvel da LPCC de 14 de Outubro a 26 de Dezembro, junto ao Centro de Saúde.
A Câmara de Tomar informa que as mulheres elegíveis para o rastreio (45-74 anos) vão poder contar com uma equipa técnica especializada na área do cancro da mama e com equipamentos digitais novos que potenciam uma melhor qualidade do diagnóstico. O rastreio gratuito é indicado para mulheres sem qualquer alteração na mama, que nunca tiveram cancro da mama, que não estão grávidas e que não amamentam.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar