Rastreio gratuito do cancro da mama em Tomar

A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul (LPCC-NRS), em parceria com o Serviço Nacional de Saúde, anuncia a continuidade do rastreio do cancro de mama em Tomar. O rastreio vai estar disponível na Unidade Móvel da LPCC de 14 de Outubro a 26 de Dezembro, junto ao Centro de Saúde.

A Câmara de Tomar informa que as mulheres elegíveis para o rastreio (45-74 anos) vão poder contar com uma equipa técnica especializada na área do cancro da mama e com equipamentos digitais novos que potenciam uma melhor qualidade do diagnóstico. O rastreio gratuito é indicado para mulheres sem qualquer alteração na mama, que nunca tiveram cancro da mama, que não estão grávidas e que não amamentam.