Sociedade | 09-10-2025 09:00
Mais de 130 roturas de água em dois meses no concelho de Alenquer
Rede de abastecimento de água de Alenquer registou 134 roturas nos meses de Julho e Agosto, segundo dados da Águas de Alenquer. As freguesias de Abrigada e Carregado concentram o maior número de ocorrências.
Nos meses de Julho e Agosto registaram-se 134 roturas nas condutas de abastecimento de água no concelho de Alenquer.
Os números, divulgados no relatório da concessionária Águas de Alenquer (ADA), referem que em Julho foram comunicadas 34 roturas e 32 em pesquisa, num total de 66 ocorrências. Já em Agosto, foram reportadas 36 roturas e outras tantas em pesquisa, somando 68 no total.
O alerta foi, mais uma vez, deixado pelo vereador da CDU, Ernesto Ferreira, que lamenta as elevadas perdas de água, com maior incidência, segundo o relatório da ADA, nas freguesias de Abrigada, Carregado e Cadafais.
Um dos episódios deu origem a uma queixa por parte de um munícipe. Carlos Santos lamentou mais uma rotura na Estrada do Alto dos Melros, em Abrigada, descrevendo a via como “meio metro de buracos e remendos sobre remendos”.
“A câmara nada faz quanto à ADA para substituírem a conduta que está podre. Todas as semanas existe um rebentamento”, afirmou.
O presidente do Município de Alenquer, Pedro Folgado, comprometeu-se a reportar ambas as situações à concessionária.
