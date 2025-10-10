Aumento do número de alunos no Cartaxo levanta dúvidas sobre capacidade das escolas

A pressão sobre o sistema educativo voltou a ser tema na Assembleia Municipal do Cartaxo, desta vez pela voz do deputado Ricardo Magalhães (PS). O socialista alertou para a sobrelotação no Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, mas o presidente da câmara, João Heitor, descartou que o sistema escolar no concelho esteja em ruptura.

Ricardo Magalhães destacou que tem havido um aumento do número de alunos no concelho, particularmente no primeiro ciclo, afirmando que seja previsível que a tendência de aumento continue nos próximos anos. “Estamos sobrelotados neste momento e este é um problema urgente que tem de ter resposta já para este ano lectivo e para os próximos”, defendeu. O presidente da câmara, João Heitor, confirmou o crescimento da comunidade escolar, mas assegurou que o sistema escolar não está sobrelotado, tendo o executivo em mente soluções para prevenir uma possível ruptura. “O nosso sistema escolar não está em ruptura, nem perto disso. Nenhuma escola do concelho tem por exemplo turnos duplos, que já é uma solução normal em muitos sítios”, afirmou. O autarca lembrou que o município tem em mente a reconversão do actual Centro de Saúde do Cartaxo para uma creche e jardim de infância, o que permitirá libertar salas actualmente ocupadas pelo pré-escolar, reforçando assim a capacidade de resposta. “Ninguém vai deixar de querer viver no Cartaxo por falta de oferta educativa. O que vamos fazer é garantir uma resposta de qualidade, cada vez melhor”, disse.

Recorde-se que recentemente o aumento do número de alunos na Escola Básica José Tagarro levou a que algumas turmas ocupassem salas anexas com condições alegadamente insuficientes, gerando protestos dos pais. A Câmara do Cartaxo anunciou agora a instalação de toldos e outras intervenções para melhorar o conforto, a segurança e o acompanhamento do crescimento escolar. Em declarações ao O MIRANTE, o presidente da câmara sublinhou ainda que, no geral, a escola dispõe de boas condições e que o objectivo é melhorar continuamente o espaço, garantindo que todas as turmas frequentem a escola com segurança e conforto.