Dia da saúde mental: pedir ajuda não é sinal de fraqueza 

Tratar uma doença mental é tão importante como engessar uma perna partida. Mas, talvez por ser invisível aos olhos, continua a ser alvo de preconceito e os pedidos de ajuda associados a fraqueza. Para assinalar o Dia Internacional da Saúde Mental O MIRANTE esteve à conversa com elementos das equipas dos departamentos de psiquiatria e psicologia da ULS Lezíria.

Desenvolver uma doença mental não é algo que aconteça só aos outros. Estima-se que em Portugal uma em cada cinco pessoas (23%) possa sofrer com alguma perturbação psiquiátrica. A depressão é a mais comum mas há muitas outras, como a esquizofrenia e outras psicoses. E não são raras as pessoas que adiam a procura de cuidados de saúde. “A doença às vezes confunde-se, pelo próprio e pelos que estão à sua volta, “com falta de vontade, com dificuldades de desempenho, dificuldade de adaptação a situações novas”, começa por explicar a directora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria, Paula Pinheiro, numa conversa a propósito do Dia Internacional da Saúde Mental que se assinala a 10 de Outubro.

Há também o medo que “está muito presente na doença mental grave” -que geralmente se desenvolve no início da vida adulta- com o doente a passar por uma experiência que nunca viveu antes. “A pessoa “não se sente a mesma, acha-se estranha, não sente que a realidade seja a mesma. Começa a desconfiar das pessoas que estão à sua volta, muitas vezes dos próprios pais, das pessoas que convivem com ela dentro de casa. Há dificuldade em ter consciência do patológico”, ou seja, em perceber que se está doente. Também o preconceito que ainda existe em relação à doença mental pode contribuir para o adiamento na procura de cuidados, continuando a haver a ideia de que “quem pede ajuda é fraco” e que “o psiquiatra é para gente doida e o psicólogo igual”, sublinha a psicóloga e directora do Serviço de Psicologia, Ana Castelo.

