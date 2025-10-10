Ecocentro da Chamusca atolado de lixo durante duas semanas

Problemas mecânicos em várias viaturas da empresa intermunicipal RSTJ (antiga Resitejo), sediada no Eco Parque do Relvão, na Carregueira, condicionaram a recolha de resíduos em vários ecocentros e centros de transferência da região ribatejana. O assunto foi debatido na última Assembleia Municipal da Chamusca, que se realizou a 29 de Setembro, depois do deputado Paulo Leitão ter lamentado o excesso de lixo que durante semanas se acumulou no ecocentro da vila.

O presidente da câmara municipal, Paulo Queimado, confirmou a situação. “Houve um período em que as viaturas de transfega de resíduos estavam todas com problemas mecânicos. Houve situações a reportar no concelho da Chamusca mas também noutros concelhos. Durante praticamente duas semanas não se conseguiram fazer as transferências. Tentou-se dar prioridade aos centros urbanos. Enquanto presidente da RSTJ, por minha culpa também, o ecocentro da Chamusca ficou com um grande acumulado de resíduos de toda a tipologia”, disse.

Recorde-se que a RSTJ tem oito ecocentros e sete estações de transferência distribuídos na sua área de abrangência, segundo informações disponibilizadas no site da empresa. Os ecocentros são locais onde se podem depositar os resíduos que pelas suas dimensões ou caraterísticas não podem ser depositados nos ecopontos nem recolhido pelos meios normais. Os ecocentros estão distribuídos pelos seguintes concelhos: Alcanena, Chamusca, Ferreira do Zêzere, Golegã, Santarém, Tomar, Torres Novas e Entroncamento/Vila Nova da Barquinha. As estações de transferência são instalações onde os resíduos da recolha indiferenciada são descarregados e preparados para serem transportados para a unidade de tratamento mecânico e biológico da RSTJ. Estas unidades estão localizadas em Alcanena, Ferreira do Zêzere, Golegã, Santarém, Tomar, Torres Novas e Entroncamento/ Barquinha.