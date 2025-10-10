uma parceria com o Jornal Expresso
10/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-10-2025 11:09

Projectos do Orçamento Participativo de Azambuja em votação pública

Projectos do Orçamento Participativo de Azambuja em votação pública
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Propostas estão relacionadas com requalificação de parques e jardins, criação de espaços de lazer, entre outras. Votações decorrem até 14 de Novembro.

As 26 propostas validadas da edição 2025 do Orçamento Participativo (OP) de Azambuja, que este ano disponibiliza 120 mil euros, atribuindo um máximo de 15 mil euros a cada projecto mais votado, estão em fase de votação, até 14 de Novembro, anunciou aquela autarquia em comunicado.
Segundo o regulamento podem votar os cidadãos com 16 anos ou mais, desde que comprovem ser residentes ou naturais de Azambuja. Cada votante tem direito a três votos, dois dos quais devem ser atribuídos a projectos de freguesias distintas, enquanto o terceiro voto pode ser direccionado a um projecto de âmbito municipal.
As 26 propostas abrangem diversas áreas estando relacionadas com requalificação de parques e jardins, criação de espaços de lazer, renovação de equipamentos escolares e instalação de abrigos para gatos de rua. Os votos podem ser submetidos online, através da plataforma op.cm-azambuja.pt, ou por SMS gratuita, sendo também possível votar presencialmente nas juntas de freguesia.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar