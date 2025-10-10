Projectos do Orçamento Participativo de Azambuja em votação pública

Propostas estão relacionadas com requalificação de parques e jardins, criação de espaços de lazer, entre outras. Votações decorrem até 14 de Novembro.

As 26 propostas validadas da edição 2025 do Orçamento Participativo (OP) de Azambuja, que este ano disponibiliza 120 mil euros, atribuindo um máximo de 15 mil euros a cada projecto mais votado, estão em fase de votação, até 14 de Novembro, anunciou aquela autarquia em comunicado.

Segundo o regulamento podem votar os cidadãos com 16 anos ou mais, desde que comprovem ser residentes ou naturais de Azambuja. Cada votante tem direito a três votos, dois dos quais devem ser atribuídos a projectos de freguesias distintas, enquanto o terceiro voto pode ser direccionado a um projecto de âmbito municipal.