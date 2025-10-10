uma parceria com o Jornal Expresso
10/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-10-2025 10:00

Santarém recebe Congresso de Urgência e Emergência em Janeiro de 2026

equipamento emergencia saude
foto ilustrativa
Evento, promovido pela Associação Scalabitana de Emergência, em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria, vai reunir profissionais e especialistas para debater inovação e humanização nos cuidados de urgência.

Nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2026, o Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém vai acolher o SCALABIS – 1º Congresso de Urgência e Emergência, uma iniciativa promovida pela Associação Scalabitana de Emergência, em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e a Escola Superior de Saúde de Santarém.
Com o tema “Do Extra ao Intra-Hospitalar: Humanização, Inovação e Desafios”, o congresso pretende afirmar-se como um evento de referência nacional para a partilha de conhecimento, inovação e boas práticas na área da emergência médica. O congresso vai reunir profissionais de saúde, especialistas e entidades parceiras para discutir os principais desafios e tendências da medicina de urgência e emergência. No dia anterior, a 22 de Janeiro, também se irão realizar cursos pré-congresso, com formação prática e especializada dirigida a profissionais do sector, com o programa completo e as inscrições a ser divulgadas em breve.

