Alunos da Escola do Pereiro em Santarém aprenderam que cada um de nós pode ser o “herói da água”

A empresa municipal Águas de Santarém assinalou o Dia Nacional da Água, a 1 de Outubro, na Escola do Pereiro. O público-alvo foram as crianças do Jardim de Infância e do 1.º ciclo e a iniciativa contou com a presença do presidente da Águas de Santarém, Ramiro Matos, que apresentou o livro infantil “Pequenos Heróis, Grandes Mudanças”. A obra transmite de forma simples e pedagógica mensagens ligadas à protecção do ambiente, ao uso eficiente da água e aos pequenos gestos quotidianos que podem contribuir para a sustentabilidade. As crianças escutaram atentamente as palavras do presidente do conselho de administração da empresa e interagiram partilhando experiências relacionadas com os hábitos de consumo de água em casa e na escola. Houve ainda espaço para pequenas dinâmicas participativas, como um teatro interactivo, que reforçou a ideia de que cada um pode ser um “herói da água”, ajudando a proteger um recurso cada vez mais valioso.

A iniciativa insere-se no conjunto de acções de educação ambiental que a Águas de Santarém tem vindo a desenvolver em parceria com estabelecimentos de ensino do concelho. A aposta na sensibilização das novas gerações é essencial para garantir que a preservação da água se torna um hábito enraizado na sociedade. No final da manhã, a mensagem transmitida foi clara: a água é um bem essencial e limitado, e a sua preservação depende do esforço colectivo de toda a comunidade. Para os alunos da Escola do Pereiro, a comemoração foi não apenas um momento de aprendizagem, mas também uma oportunidade de assumir o compromisso de cuidar do planeta através de gestos simples no dia-a-dia.

Instituído em 1983, o Dia Nacional da Água visa chamar a atenção da população para os desafios da gestão deste recurso e promover uma reflexão sobre a sua utilização consciente. A data tem ganho especial importância nos últimos anos devido às situações de seca prolongada e ao aumento da pressão sobre os sistemas de abastecimento.