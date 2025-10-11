uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 11-10-2025 12:00

Alunos da Escola do Pereiro em Santarém aprenderam que cada um de nós pode ser o “herói da água”

Iniciativa na Escola do Pereiro, em Santarém, mostrou às crianças que todos podem proteger o planeta - foto DR
Águas de Santarém assinalou Dia Nacional da Água na Escola Básica do Pereiro com uma iniciativa que juntou dezenas de crianças do Jardim de Infância e do 1.º ciclo, professores e auxiliares educativas. Data foi marcada por um conjunto de actividades que procuraram sensibilizar a comunidade escolar para a importância da preservação deste recurso natural.

A empresa municipal Águas de Santarém assinalou o Dia Nacional da Água, a 1 de Outubro, na Escola do Pereiro. O público-alvo foram as crianças do Jardim de Infância e do 1.º ciclo e a iniciativa contou com a presença do presidente da Águas de Santarém, Ramiro Matos, que apresentou o livro infantil “Pequenos Heróis, Grandes Mudanças”. A obra transmite de forma simples e pedagógica mensagens ligadas à protecção do ambiente, ao uso eficiente da água e aos pequenos gestos quotidianos que podem contribuir para a sustentabilidade. As crianças escutaram atentamente as palavras do presidente do conselho de administração da empresa e interagiram partilhando experiências relacionadas com os hábitos de consumo de água em casa e na escola. Houve ainda espaço para pequenas dinâmicas participativas, como um teatro interactivo, que reforçou a ideia de que cada um pode ser um “herói da água”, ajudando a proteger um recurso cada vez mais valioso.
A iniciativa insere-se no conjunto de acções de educação ambiental que a Águas de Santarém tem vindo a desenvolver em parceria com estabelecimentos de ensino do concelho. A aposta na sensibilização das novas gerações é essencial para garantir que a preservação da água se torna um hábito enraizado na sociedade. No final da manhã, a mensagem transmitida foi clara: a água é um bem essencial e limitado, e a sua preservação depende do esforço colectivo de toda a comunidade. Para os alunos da Escola do Pereiro, a comemoração foi não apenas um momento de aprendizagem, mas também uma oportunidade de assumir o compromisso de cuidar do planeta através de gestos simples no dia-a-dia.
Instituído em 1983, o Dia Nacional da Água visa chamar a atenção da população para os desafios da gestão deste recurso e promover uma reflexão sobre a sua utilização consciente. A data tem ganho especial importância nos últimos anos devido às situações de seca prolongada e ao aumento da pressão sobre os sistemas de abastecimento.

