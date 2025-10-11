uma parceria com o Jornal Expresso
11/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 11-10-2025 18:00

Misericórdia de Vila Franca de Xira promove recolha de sangue no Campus de Saúde

Misericórdia de Vila Franca de Xira promove recolha de sangue no Campus de Saúde
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A iniciativa é realizada em parceria com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

A Misericórdia de Vila Franca de Xira vai acolher, no sábado, 18 de Outubro, entre as 09h00 e as 13h00, uma sessão de recolha de sangue no auditório do Campus de Saúde da Misericórdia, com entrada pela porta nº4 da Rua Dr. Eduardo Granada, em Vila Franca de Xira. A iniciativa, realizada em parceria com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, reforça o compromisso social e solidário da Misericórdia, que desde 1563 tem desempenhado um papel activo na promoção da saúde e do bem-estar da comunidade.
De acordo com Marco Sousa Nunes, director executivo da Misericórdia, esta é uma oportunidade para os cidadãos participarem numa “causa nobre e altruísta”. A organização convida, em comunicado, todos os cidadãos saudáveis, entre os 18 e os 65 anos, a juntarem-se a esta causa, lembrando que cada dádiva de sangue pode salvar até três vidas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar