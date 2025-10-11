O farmacêutico é muito mais do que um vendedor de medicamentos

Tomar foi o local escolhido para receber a sessão solene do Dia Nacional do Farmacêutico. O Cine-Teatro Paraíso encheu-se com cerca de 250 farmacêuticos, vindos de todo o país. As celebrações estenderam-se a outras localidades do distrito de Santarém, com uma ronda de visitas a hospitais, farmácias comunitárias e laboratórios de análises clínicas. O MIRANTE acompanhou a sessão solene e aproveitou para conversar com duas farmacêuticas que trabalham há mais de 20 anos na região do Médio Tejo.

Carla Santos, 48 anos, é farmacêutica desde 2002. Conta que esta era a sua profissão de sonho, porque gosta do serviço à comunidade. Mora em Almeirim mas estudou em Coimbra. Actualmente não está a exercer numa farmácia porque está dedicada a outros projectos, mas esteve 20 anos a trabalhar em farmácia comunitária, na distribuição farmacêutica e ainda deu aulas na Faculdade de Farmácia da Beira Interior.

Explica que decidiu este ano tirar uma licença sabática para dar continuidade a outros projectos que tinha na gaveta, nomeadamente a escrita de livros infantis também relacionados com saúde. Carla Santos diz que como farmacêutica gosta de criar relações de proximidade com os utentes: “entrarem na farmácia e não saírem com mais problemas, verem as suas dúvidas, os seus problemas de saúde ou de outro género, resolvidos e encaminhados para quem de direito. A farmácia é a primeira porta de entrada quando se está doente”, refere. Para o futuro, quer voltar a trabalhar numa farmácia comunitária, pretendendo conciliar com os outros projectos que tem. “Já tenho saudades dos meus utentes. Gosto mais do contacto com o cliente, já estive na distribuição e não fiquei porque me faltava o contacto com a comunidade”, admite.



Trabalhar como farmacêutica hospitalar

Carla Oliveira, 50 anos, é farmacêutica hospitalar desde 2000. Confessa que não era a profissão que sonhava, porque gostava de ser médica. “Mas o destino assim não quis”, diz bem-disposta. Embora seja de Coimbra, onde estudou, veio morar para a região do Médio Tejo porque foi onde arranjou trabalho e qualidade de vida. Actualmente reside em Torres Novas, sendo directora do serviço farmacêutico da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Explica que o seu dia de trabalho é muito intenso. “Não é fácil distribuir medicamentos no tempo certo, na dose certa, na qualidade certa, na segurança certa, para tantos sítios”, conta. Carla Oliveira afirma que o foco no seu trabalho está sempre em garantir o melhor para o doente.