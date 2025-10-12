Moradores com mobilidade reduzida têm dificuldades de deslocação no Bairro da Socasa em Azambuja

Passeios não são opção devido aos obstáculos e estrada tem tantas deformidades que as pessoas em cadeira-de-rodas ficam presas nelas. Presidente do município diz que situação é para resolver.

No bairro da Socasa em Azambuja os moradores com mobilidade reduzida, alguns dos quais em cadeiras-de-rodas, estão a ter dificuldades de deslocação devido às deformidades presentes no piso da estrada. Os passeios já nem são opção para estas pessoas uma vez que há “árvores a tapar a passagem”. O alerta foi deixado na última reunião pública do executivo da Câmara de Azambuja pela moradora Andreia Ferreira que lamentou que estas pessoas e aquelas que como é o seu caso transportam carrinhos de bebé tenham “de ir no meio da estrada” devido à falta de acessibilidades nos passeios.

Além do seu marido, deu como exemplo uma outra moradora que se desloca em cadeira-de-rodas para ir trabalhar e simplesmente fica presa nas irregularidades que o piso apresenta. Andreia Ferreira explicou que decidiu expor a situação na reunião pública depois de, durante o mandato autárquico de 2021-2025 ter enviado vários emails ao município e de ser ter queixado ao presidente sobre a situação que, lamentou, continua por resolver.

A moradora aproveitou também para se queixar da falta de limpeza no bairro, afirmando que quem ali mora é que vai limpando os passeios, quando esse trabalho devia ser feito por funcionários da autarquia.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS) disse, em resposta, que tinha andado no bairro a verificar o piso, tendo reparado em “alguns buracos”, e acrescentou que se ia tentar melhorar a situação. Sobre a limpeza adiantou que naquele bairro não está protocolada com a Junta de Azambuja, o que no futuro deverá acontecer.



