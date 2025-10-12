uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-10-2025 18:00

PSP encerra bar e discoteca durante operação em Torres Novas e Entroncamento

A PSP levou a cabo uma operação policial de larga escala na noite de 4 para 5 de Outubro, que envolveu meios de todas as esquadras da Divisão Policial de Tomar, com incidência especial nas cidades do Entroncamento e de Torres Novas.

A PSP levou a cabo uma operação policial de larga escala na noite de 4 para 5 de Outubro, que envolveu meios de todas as esquadras da Divisão Policial de Tomar, com incidência especial nas cidades do Entroncamento e de Torres Novas. Da fiscalização efectuada a diversos estabelecimentos resultou o encerramento de um bar por funcionamento sem qualquer tipo de licença; o encerramento de uma discoteca por irregularidades no sistema de videovigilância.
Foram ainda elaborados diversos autos de notícia por contraordenação, designadamente por falta de livro de reclamações; falta de dístico de tabaco; central de incêndio inoperacional; irregularidades no fardamento e documentação de segurança privada; falta de plano de segurança; hora incorrecta no sistema de videovigilância; irregularidades em contratos de prestação de serviços e autorizações de revistas.
Foram ainda levantados dois autos de ocorrência por consumo de estupefacientes e no campo da fiscalização rodoviária foram efectuadas duas detenções por condução sem habilitação legal e cinco detenções por condução sob influência do álcool. Registo ainda para as seguintes contraordenações rodoviárias: 10 por condução com taxa de álcool inferior ao limite criminal; 2 por alterações de características dos veículos; 2 por falta de inspecção periódica obrigatória; 1 por falta de certificado de seguro; 1 por falta de triângulo de sinalização; 4 apreensões de documentos; 1 aviso para apresentação de documentos.
A PSP refere, em comunicado, que a acção teve como principais objectivos o reforço da visibilidade policial, a prevenção da criminalidade, o controlo de comportamentos de risco na condução e a fiscalização de estabelecimentos de diversão noturna, contribuindo para o aumento do sentimento de segurança junto das populações.

