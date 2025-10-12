Uma década e meia depois sócios apresentam lista de “salvação” para o Vilafranquense

Os dias a viver com comissões administrativas estão a chegar ao fim no União Desportiva Vilafranquense (UDV), clube histórico do concelho de Vila Franca de Xira. Pela primeira vez em mais de década e meia um conjunto de sócios juntou-se para apresentar uma lista aos órgãos sociais. A 1 de Outubro um grupo de sócios apresentou ao presidente da assembleia-geral do clube uma lista que irá a sufrágio dos associados, juntamente com cinquenta assinaturas de sócios e figuras históricas ligadas ao UDV. As eleições foram convocadas para 1 de Novembro. É uma “lista de salvação” do clube, dizem a O MIRANTE David Inácio, Elsa Sousa e António Gonçalves, três dos rostos da lista agora apresentada.

Os sócios do clube apresentam três pontos essenciais no seu plano de acção para o mandato, sendo que a parte financeira é a principal. “A renegociação e a viabilidade financeira do UDV é o nosso ponto de honra. Queremos renegociar a dívida e garantir a sustentabilidade das secções desportivas”, explicam. Depois querem garantir a realização de uma auditoria a todos os movimentos financeiros do clube para se perceber como tem sido feita a gestão da actual comissão administrativa que, como a Procuradoria-Geral da República já tinha confirmado ao nosso jornal, está a ser alvo de investigação pelo Ministério Público.

“Uma das primeiras coisas que queremos fazer é a auditoria total às contas do clube, que seja totalmente transparente e pública, aberta à comunidade”, garantem. Segundo os três sócios, a dívida do UDV continuará a rondar os 1,2 milhões de euros, sendo 900 mil à Autoridade Tributária. “O UDV já teve um PER que não foi cumprido. Queremos reintegrar esse PER ou fazer um novo porque tem de haver forma de desbloquear esta situação”, defendem.

Abrir portas em vez de erguer muros

David Inácio, Elsa Sousa e António Gonçalves querem também mudar a forma como o clube se relaciona com a comunidade, passando a ter a porta aberta à cidade e a comunicar de forma transparente, incluindo com a comunicação social, que tem sido impedida pelo actual presidente da assembleia, Rui Carvalho, de assistir às assembleias-gerais. “Queremos limpar o nome do UDV e promover a união entre as modalidades e os vilafranquenses. Dar um novo ar ao clube, para deixar de ter uma imagem de clube falido para passar a ser um clube limpo e onde as pessoas querem vir”, explicam os sócios. Acrescentam que a formação da lista foi o culminar de várias secções estarem “desanimadas” com a gestão feita no clube nos últimos anos.

No último ano, recorde-se, foi criado um clube herdeiro do UDV na cidade mas apenas ficou com as modalidades de patinagem artística e o futebol de formação. Todas as outras mantiveram-se no UDV. “É preciso uma gestão mais transparente, virada para os sócios, sem vírgulas, parêntesis e adendas. Uma gestão económica e sem excessos, que promova a união”, defende David Inácio, um dos rostos da lista. A lista agora concorrente aos órgãos sociais quer também promover a autonomia de todas as secções. A recuperação das estruturas físicas do clube, em especial do pavilhão, é outro dos objectivos da lista concorrente aos órgãos sociais.