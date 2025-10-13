uma parceria com o Jornal Expresso
13/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-10-2025 10:00

Arruda dos Vinhos acolhe comemorações do Dia Nacional das Linhas de Torres

Rota Histórica das Linhas de Torres foi também distinguida esta semana com o prémio europeu de turismo cultural sustentável.

Arruda dos Vinhos é este ano o palco principal das celebrações do Dia Nacional das Linhas de Torres, que se assinala a 20 de Outubro. A escolha da data deve-se ao seu valor histórico, correspondendo ao memorando de Lord Wellington, em 1809, que iniciou o reconhecimento do terreno e a fortificação dos pontos estratégicos para criar o sistema defensivo a norte de Lisboa, conhecido como Linhas de Torres Vedras.
Entre 13 e 26 de Outubro, o município de Arruda dos Vinhos preparou um programa diversificado que combina história, turismo, cinema, gastronomia e desporto, reforçando a ligação da comunidade ao património militar das Invasões Francesas. Entre as actividades previstas destacam-se oficinas de desenho e Urban Sketching, que incentivam a interpretação artística do património histórico; o ciclo de cinema “Dia Nacional das Linhas de Torres 2025”, com a exibição de clássicos como Sharpe’s Rifles e The Duellists; visitas guiadas e audioguiadas ao Circuito das Linhas de Torres entre 18 e 20 de Outubro; um Dia Aberto no Centro de Interpretação das Linhas de Torres de Arruda dos Vinhos com experiências de realidade virtual sobre a invasão francesa e a Caminhada do Forte, dia 19, organizada com os Kaninos Runners, num percurso de 11 km pelos fortes da Carvalha e do Cego.
O ponto alto das celebrações acontece a 20 de Outubro, às 17h30, no auditório municipal, com a entrega dos Prémios Wellington Honour, o lançamento do primeiro número dos Cadernos Temáticos, dedicado aos “Centros Históricos” e um momento musical com o saxofonista Ricardo Branco, seguido do tradicional brinde às linhas. Em paralelo, decorre a iniciativa gastronómica “À Mesa dos Generais”, entre 18 e 26 de Outubro, que leva aos restaurantes aderentes menus inspirados na época das Linhas de Torres, acompanhados por vinhos regionais.
Estas comemorações coincidem a distinção internacional da Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT), que conquistou o 1º prémio na 12ª edição dos European Cultural Tourism Network Awards 2025, realizada em Sibiu, na Roménia, a 2 de Outubro.
O prémio reconhece um projecto que integra a cooperação em rede dos itinerários napoleónicos em Portugal e destaca-se pela inovação digital aplicada à valorização do património histórico das Invasões Francesas. Participam 13 municípios nesta iniciativa: Almeida, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Loures, Lourinhã, Elvas, Mafra, Mealhada, Mortágua, Penacova, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

