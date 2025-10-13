uma parceria com o Jornal Expresso
13/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-10-2025 18:00

Município de Alenquer disponibiliza aplicação móvel para registo de ocorrências no espaço público

telemovel volante
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município de Alenquer lançou uma aplicação móvel gratuita que permite reportar ocorrências, consultar agenda de eventos e tratar de processos administrativos.

O Município de Alenquer lançou uma nova aplicação móvel que reúne, num único espaço digital, alertas, ocorrências e informações de interesse público. A app Alenquer, disponível para smartphone e tablet com sistemas Android e iOS, permite ao munícipe aceder rapidamente a notícias, agenda de eventos e serviços online.
Com esta ferramenta, os utilizadores podem comunicar anomalias detectadas na via pública, limpeza urbana, iluminação, espaços verdes ou equipamentos escolares, contribuindo assim para uma resposta mais célere e eficaz dos serviços municipais.
A aplicação possibilita ainda receber alertas importantes, como condicionamentos de trânsito, avisos meteorológicos e outras informações relevantes.
Outra das funcionalidades é a de explorar o concelho através de um mapa interactivo, onde é possível localizar museus, restaurantes, farmácias e outros pontos de interesse, bem como aceder a contactos úteis.
No domínio dos serviços online, a app aproxima a autarquia dos cidadãos, permitindo tratar de processos administrativos sem sair de casa, desde candidaturas a bolsas de estudo a pedidos de títulos de estacionamento mensal ou documentos relacionados com urbanismo, educação, economia e acção social.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar