Novos donos do pavilhão da Nersant têm vários interessados no espaço

Os novos donos do pavilhão da Associação Empresarial da Região de Santarém – Nersant estão a negociar a venda do espaço a outras entidades, sendo uma delas a marca espanhola de supermercados Mercadona. O empresário Tiago Alexandre da Imohorizonte – Sociedade de Investimentos Imobiliários, de Abrantes, que adquiriu o imóvel, confirma que estão a decorrer negociações e questionado sobre os contactos com a Mercadona, referiu que há negociações com várias entidades e que algumas estão mais adiantadas que a cadeia de supermercados.

A Mercadona está à procura de um espaço na zona, depois de ter perdido a oportunidade de se instalar no antigo espaço do Intermarché onde vai ser construída uma unidade CUF Saúde. Tal como O MIRANTE já noticiou, o espaço foi comprado pela Imohorizonte e pela Additional Parade por cerca de um milhão e 900 mil euros. Segundo apurámos também têm interesse no espaço marcas como a Decathlon e a Leroy Merlin.

Segundo O MIRANTE apurou, a entidade promotora do investimento já fez um requerimento junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para saber se o projecto de construção para a ampliação do espaço pode ser aprovada. O departamento da Câmara Municipal de Torres Novas aconselhou os promotores a pedirem a viabilidade do projecto, temendo que a proximidade do leito do rio Almonda e o facto de a zona ser inundável possam ter parecer negativo da APA.

Nersant não renova licença para restaurante

Joaquim Eduardo, que tem a exploração do restaurante da Nersant, não conseguiu obter a renovação da concessão segundo apurámos junto de fonte próxima do próprio. Aparentemente a não renovação é também o anúncio do fim do restaurante tendo em conta que os novos proprietários do espaço vão querer usar as instalações com projectos próprios, que não dependam de infraestruturas já construídas ou negócios instalados no espaço.

Saliente-se, no entanto, que a Câmara de Torres Novas terá avisado a Nersant que só autorizava a venda do espaço se fossem garantidos alguns benefícios para a população entre eles a manutenção do auditório e de algumas salas de reunião. Sobre o restaurante nada terá sido acordado.