Orçamento Participativo de VFX com quase quatro mil votos da comunidade

Terminou a fase de votação da edição de 2024 do Orçamento Participativo (OP) de Vila Franca de Xira, que registou um total de 3.851 votos distribuídos por 28 propostas submetidas, cinco no OP geral e 23 no OP para entidades. Ao longo do processo, segundo o município, contabilizaram-se 3.609 votos via SMS, 59 através do Portal OP e 183 em formato presencial.

No Orçamento Participativo Geral a proposta mais votada foi a instalação de abrigos, esterilização, cuidados veterinários para gatos de rua e sensibilização da população para a proteção de animais errantes, apresentada na freguesia de Vialonga, que obteve 170 votos. Entre as restantes propostas constaram a “Criação de Passeios na Rua dos Lavadouros e Requalificação de Passeios na Rua 9 de Agosto”, na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho; o “Centro Multimédia para o Pavilhão Municipal do Forte da Casa” e a “Requalificação da Praça Eça de Queirós”, ambas na União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa; e ainda a “Requalificação de Espaço Verde - Fonte Santa”, também em Vialonga.

Na vertente do Orçamento Participativo Entidades, voltada para associações e instituições locais, foram distinguidas seis propostas vencedoras. A Sociedade Euterpe Alhandrense, na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, venceu com o projecto “Melhor Euterpe, Mais Euterpe”, que visa a aquisição de material desportivo e instrumentos musicais, tendo obtido 300 votos. Na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, o projecto de requalificação do carrilhão da torre da igreja com albergues para peregrinos e turistas, da Igreja dos Pastorinhos, foi o mais votado com 714 votos. Em Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, a proposta “Seja Um de Nós - Vamos Equipar os Bombeiros da Nossa Terra”, apresentada pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo, conquistou 67 votos. Na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, o projecto “Por Todos, Para Todos!”, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria, que prevê a aquisição de uma ambulância e de equipamentos, reuniu 322 votos. Já em Vialonga, também a associação de bombeiros da vila venceu com a proposta “Ajude-nos a ajudar e a melhor transportar”, destinada à aquisição de duas viaturas para transporte de doentes não urgentes, com 159 votos.

Por fim, em Vila Franca de Xira, a ABEI - Associação para o Bem-Estar Infantil destacou-se com o projecto “Desporto para Todos: Tempo de Criar Vínculos e Memórias”, que contempla a construção de um campo de padel na Quinta dos Fidalgos e um campo de futebol na Quinta dos Bacelos, tendo obtido 135 votos.

Concluída a votação o município aplicará agora a verba definida para a execução dos projectos vencedores em cada freguesia, garantindo a concretização das ideias escolhidas directamente pelos cidadãos.