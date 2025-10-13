Projecto de requalificação de estrada que liga Entroncamento a Torres Novas ficou muito mais caro
Câmara Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade o projecto de execução da requalificação do troço da antiga EN3 até Torres Novas, num investimento de cerca de 1,34 milhões de euros, com obras previstas para 270 dias e a inclusão de ciclovia.
Na reunião de câmara do Entroncamento realizada a 22 de Setembro foi aprovado por unanimidade o projecto de execução da requalificação do troço da antiga Estrada Nacional 3 entre a rotunda da chaimite e o limite com o concelho de Torres Novas. O projecto, cuja execução tem um prazo previsto de 270 dias, representa um investimento de mais de 1,3 milhões de euros, muito superior ao inicialmente previsto quando se começou a idealizar o projecto. A estrada encontra-se degradada há vários anos e há quase uma década que se fala na necessidade de uma intervenção de fundo.
A presidente da câmara, Ilda Joaquim, explicou que a aprovação do projecto de execução é necessária para que o município possa candidatar-se a financiamentos, garantindo assim o “grau de maturidade” exigido para estes apoios, e sublinhou que o valor da obra reflecte a realidade do mercado actual, face ao aumento exponencial dos custos das empreitadas nos últimos anos.
Ilda Joaquim recordou ainda que a desclassificação da N3 passou para responsabilidade municipal há cerca de 15 anos e que, apesar de acordos anteriores, a câmara só agora conseguiu avançar com a obra e actualizar os valores, sendo a autarquia limitada na fixação de custos. Durante a discussão, o vereador Rui Gonçalves (PSD) criticou o valor da obra, face a estimativas anteriores, e alertou que este troço terá ainda uma segunda fase de intervenção, que poderá elevar ainda mais o custo da empreitada. Por outro lado, o vereador independente Luís Forinho congratulou o executivo pelo avanço da empreitada, afirmando que após quatro anos de mandato “deixámos uma pedra lançada para reabilitar uma estrada que tanto nos envergonha, pois é uma chegada ao concelho que deve estar em boas condições”.
Recorde-se que a autarquia já tinha reconhecido a necessidade de obras de requalificação nesta estrada no orçamento de 2024, sendo que a responsabilidade passou das Infraestruturas de Portugal para o próprio município do Entroncamento. O projecto não inclui apenas a renovação da estrada, mas a dotação da zona com novas infra-estruturas de água, saneamento, energia e telecomunicações, tal como uma ciclovia que irá fazer a ligação à que foi construída por parte do município de Torres Novas.