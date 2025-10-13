Sócios deram luz verde aos bombeiros de Vila Franca de Xira para hipotecar quartel
Solução causou polémica entre alguns sócios da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira. Presidente da direcção já tinha dito que é a única forma de substituir uma ambulância que ficou destruída num acidente em Dezembro de 2024 e um veículo de transporte de água com 36 anos de serviço.
Foi aprovada, com 52 votos a favor e 27 contra, num clima de alguma tensão entre sócios, a proposta de contratação de um empréstimo de 350 mil euros para financiar a reparação e aquisição de viaturas para a Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, um empréstimo que implicará a hipoteca do quartel. A assembleia-geral, realizada no final de Setembro, esteve rodeada de polémica e houve quem acusasse os órgãos sociais de ter recrutado à pressa sócios para permitirem a aprovação da proposta, tendo também havido vários sócios a criticar a ideia de hipotecar o quartel e a possibilidade, que alguns consideraram “muito séria”, da associação não ter verba mensal suficiente para suportar os seus compromissos. Bernardino Lima, presidente da direcção, tentou tranquilizar os sócios, lembrando que a instalação da central única de operações do concelho no quartel de VFX significa o pagamento de uma renda mensal por parte do município, que servirá para pagar a prestação bancária. O presidente da direcção, Bernardino Lima, já tinha explicado a O MIRANTE que a decisão é fundamental para substituir duas viaturas.
