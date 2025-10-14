Avaria na Estação Elevatória do Carregado deixa várias localidades sem água

Uma rotura de água entre o Carregado e Alenquer condicionou o trânsito na Estrada Nacional 1 no dia 13 de Outubro. Os automobilistas que circulavam naquela via depararam-se com lençóis de água resultantes da rotura e, a dada altura, o trânsito fez-se de forma alternada, com a GNR a controlar a circulação.

De acordo com o comunicado disponível no sítio da Águas de Alenquer (ADA), a rotura ficou a dever-se a uma avaria na Estação Elevatória da Zona Industrial do Carregado, o que provocou perturbações no abastecimento de água nessa zona e ainda na Carambancha, Ferraguda, Casais Novos e Arrocásia.

O MIRANTE solicitou esclarecimentos à ADA, mas sem resposta até ao momento.