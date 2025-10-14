uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 14-10-2025 15:33

Cardio Santarém reuniu mais de 250 pessoas para discutir avanços no tratamento de doenças cardiovasculares

Nova edição da Cardio Santarém decorreu pela primeira vez em Almeirim, no Pavilhão Multiusos.

A 30.ª edição da Cardio Santarém juntou no sábado, 11 de Outubro, mais de 250 profissionais de saúde da área cardiovascular de todo o país para debater os principais avanços na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares. O encontro decorreu no Pavilhão Multiusos de Almeirim. Na sessão de abertura, Vítor Martins, director do Serviço de Cardiologia da ULS Lezíria e presidente do evento, afirmou que “este encontro é, há 30 anos, um espaço de partilha entre especialidades e níveis de cuidados. É ciência feita com proximidade”, destacando o empenho de todos os profissionais envolvidos ao longo dos anos. Na sua intervenção, o responsável anunciou também a criação do futuro Departamento Cardiovascular na ULS Lezíria, integrando cardiologia e cirurgia vascular.
Teresa Rodrigues, directora clínica para os cuidados de saúde hospitalares, destacou o momento exigente que o Serviço de Cardiologia atravessa, com carência de recursos humanos, mas também frisou a aposta em projectos, como “o novo laboratório de ecocardiografia e a futura sala híbrida”, que serão possíveis através do recurso a fundos comunitários e “irão melhorar significativamente os cuidados prestados”.
Para Ana Calado, directora clínica para os cuidados de saúde primários, “a articulação entre cuidados primários e hospitalares é essencial para diagnósticos precoces e acompanhamento eficaz dos doentes”. Fátima Lopes, enfermeira directora, sublinhou “o empenho diário das equipas na prevenção das doenças cardiovasculares”, enquanto Nuno Cortez Dias, em representação da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, realçou “o exemplo de cooperação e visão integrada que Santarém tem dado ao país”.
O programa integrou sessões dedicadas à medicina, enfermagem e cardiopneumologia, tendo sido antecedido, na véspera, por um curso dirigido a médicos de várias especialidades, dedicado ao tema “Aspetos a valorizar no eletrocardiograma”, que teve lugar no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, e por um workshop destinado a enfermeiros, realizado na Escola Superior de Saúde de Santarém – IPSantarém. As jornadas são certificadas pela Associação Portuguesa de Cardiologia e pela Ordem dos Médicos, reforçando a sua relevância formativa e científica.

