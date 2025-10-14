uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 14-10-2025 12:00

Obras na marina de Vila Franca de Xira arrancam nas próximas semanas

Marina de Vila Franca de Xira ficou em mau estado por causa da passagem da depressão Martinho - foto O MIRANTE
Consignação da obra acontecerá nos primeiros dias de Outubro e visa reparar os estragos provocados no início do ano pela passagem da depressão Martinho.

A marina de Vila Franca de Xira, que ficou muito mal tratada com a passagem da depressão Martinho no início deste ano, vai receber obras antes do próximo Inverno. O contrato de obra será assinado nos próximos dias e, segundo o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, a consignação da obra acontecerá no início de Outubro.
A situação visa resolver não apenas os danos provocados pelo temporal mas também um conjunto de fragilidades ali existentes que há muito careciam de intevenção. Chegou a haver, recorde-se, embarcações de seis e sete toneladas presas a pequenos veios que agora apenas estão seguros com duas porcas precárias. O alerta foi deixado por vários donos de embarcações que estão atracadas naquele equipamento e que pediram ajuda à câmara para intervir na marina depois de não conseguirem ter respostas eficazes da entidade que gere o equipamento, a União Desportiva Vilafranquense (UDV).
Perante os pedidos de ajuda dos proprietários, que lamentam que a UDV não tenha verba para fazer as obras urgentes, o presidente do município já tinha assumido que seria a câmara a fazer essa intervenção, mas apenas porque é naquela marina que está ancorado o barco varino Liberdade, propriedade municipal, que pelo seu tamanho e idade precisa de uma ancoragem específica.
O autarca já havia dito ter ficado impressionado com os estragos que viu na marina após o temporal, que levou a que dois barcos tivessem afundado e praticamente todos tenham sofrido danos.

Reparações em vários cais e pontões
Em Agosto, recorde-se, o município já aprovara em reunião de câmara o lançamento de um concurso público para realizar reparações em vários cais e pontões do concelho. A empreitada terá um preço base global de 248 mil euros, acrescido de IVA e será adjudicada a um único empreiteiro. A autarquia justifica a opção por um contrato único, e não por lotes, com a necessidade de garantir a coerência técnica e funcional dos trabalhos.
As obras serão realizadas em articulação com a Administração do Porto de Lisboa, com base em protocolos celebrados ao longo de quase três décadas entre as duas entidades. Estima-se que os trabalhos possam durar 180 dias e entre os trabalhos a realizar, segundo a proposta, está a reabilitação dos pontões fluviais existentes no concelho, nomeadamente nos cais e pontões da Vala do Carregado, do Cabo, dos Pescadores de Alhandra, dos Moinhos da Póvoa e dos Pescadores da Póvoa, que se encontram localizados em áreas do domínio público marítimo do Estado, afecto à Administração do Porto de Lisboa, que sofreram danos patrimoniais resultantes da tempestade Martinho.

