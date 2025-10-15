Camionista destruiu muro do cemitério de Alverca e fugiu

Junta de Freguesia está a apelar à população que tenha visto o acidente para o reportar à autarquia visando identificar os responsáveis pelos danos no património público.

Passavam poucos minutos da hora de jantar quando um camião abalroou o muro do cemitério de São Sebastião em Alverca do Ribatejo, destruindo-o, tendo o motorista fugido de seguida sem reportar o acidente. A colisão com o muro terá acontecido entre as 20h00 e as 20h15, revela a junta de freguesia da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, que vem pedir à comunidade e a vizinhança que testemunhou o acidente para identificar o veículo e o responsável pelos danos causados no património público. "Após o acidente, o condutor do camião colocou-se em fuga, não tendo sido possível até ao momento obter informação sobre quem causou estes danos que terão custos de reparação muito elevados", lamenta a junta de freguesia em comunicado.

A situação está também a gerar revolta na comunidade. Desconhece-se ainda se existe uma ligação entre esta situação e as obras que estão previstas começar precisamente na rua do cemitério em Alverca e que se prolongarão até Dezembro.