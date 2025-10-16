Cartaxo prepara adaptação provisória de parque para pesados na Lapa antes da Feira dos Santos

O novo parque de pesados do Cartaxo, que será contruído brevemente na zona industrial da Lapa, deverá começar a ser utilizado já antes da Feira dos Santos, que decorre entre 30 de Outubro e 2 de Novembro. A Câmara Municipal do Cartaxo garante que o espaço será adaptado provisoriamente para acolher os camiões, de forma a libertar o campo da feira no Cartaxo entre estas datas.

O tema foi levantado na última reunião de câmara, a 2 de Outubro, quando o vereador socialista Rolando Ferreira questionou o ponto de situação do novo parque de pesados na Lapa, tendo o presidente da câmara, João Heitor, adiantado que o concurso público para a obra já se encontra na fase final e que deverá ser adjudicada em breve. Actualmente os camiões têm estacionado no campo da feira do Cartaxo, mas com a Feira dos Santos a aproximar-se, o autarca afirma que os camiões irão ter que ir provisoriamente já para o novo parque em construção, onde serão já feitas algumas adaptações. “Vamos adaptar já o espaço, nomeadamente na parte dos acessos, para que de forma provisória os camiões possam ficar lá e depois da feira irão novamente regressar para o Cartaxo até o parque na Lapa estar concluído”, explicou o autarca.

Recorde-se que o município adquiriu no ano passado um terreno com cerca de 39 mil metros quadrados por 233 mil euros, na Rua Pousio do João Maria, na zona industrial da Lapa, para transferir o parque de pesados do Cartaxo, em frente à PSP, onde será instalado o novo centro de saúde. Até que a obra do novo parque se concretize, os camionistas têm estacionado no campo da feira, em frente ao pavilhão de exposições. O projecto tem um investimento de cerca de 600 mil euros, numa primeira fase, para garantir todo o estacionamento para pesados. Depois tem uma outra fase serão feitas zonas de descanso e balneários, para trazer mais conforto aos motoristas e vai também haver uma zona para veículos ligeiros, para que os motoristas deixem o seu carro e depois sigam nos seus veículos pesados.