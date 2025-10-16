Sociedade | 16-10-2025 12:00
Festival Nacional de Gastronomia de Santarém com mesa posta durante onze dias
Festival Nacional de Gastronomia vai para a sua 44ª edição - foto DR
A 44.ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém vai decorrer de 16 a 26 de Outubro.
De 16 a 26 de Outubro, a Casa do Campino, em Santarém, acolhe a 44ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, o maior evento gastronómico do país, onde a cultura, os sabores e as raízes de Portugal se celebram à mesa. A inauguração oficial está marcada para as 17h00 de quinta-feira.
Durante onze dias, os sabores e saberes da cozinha tradicional vão ser o prato do dia, mas a 44ª edição do Festival Nacional de Gastronomia mantém a aposta na inovação e no acompanhamento dos novos tempos e tendências. Um dos destaques é o Troféu Portugal 2025, um concurso de cozinha que privilegia a gastronomia portuguesa, com foco na utilização e promoção da culinária e dos produtos regionais.
