17/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 17-10-2025 12:00

Direcção da ARCAS termina mandato sem sucessores à vista

A colectividade apresentou o relatório e contas relativos ao último exercício, mas a assembleia geral ficou marcada pela ausência de listas candidatas à direcção para o biénio 2025-2027.

A Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) reuniu em Assembleia Geral Ordinária, na noite de 15 de Outubro, na sua sede, em Samora Correia, para apreciar o relatório e contas referentes aos anos dois últimos anos e o plano de actividades e orçamento para 2025/2026.
A sessão contou com a presença de vários associados, que aprovaram os documentos apresentados pela direcção cessante.
O ponto mais aguardado da ordem de trabalhos era a eleição dos órgãos sociais para o biénio 2025-2027. No entanto, nenhuma lista se apresentou a sufrágio, deixando em aberto a sucessão da actual direcção, que termina agora o seu mandato.
A assembleia volta a reunir no dia 22 de Outubro.

