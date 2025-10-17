Direcção da ARCAS termina mandato sem sucessores à vista

A Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) reuniu em Assembleia Geral Ordinária, na noite de 15 de Outubro, na sua sede, em Samora Correia, para apreciar o relatório e contas referentes aos anos dois últimos anos e o plano de actividades e orçamento para 2025/2026.

A sessão contou com a presença de vários associados, que aprovaram os documentos apresentados pela direcção cessante.

O ponto mais aguardado da ordem de trabalhos era a eleição dos órgãos sociais para o biénio 2025-2027. No entanto, nenhuma lista se apresentou a sufrágio, deixando em aberto a sucessão da actual direcção, que termina agora o seu mandato.

A assembleia volta a reunir no dia 22 de Outubro.



