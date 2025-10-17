uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 17-10-2025 15:44

PJ investiga caso de violação no centro de Santarém

A vítima é uma mulher na casa dos 40 anos, que terá sido violada sob ameaça de arma branca

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar uma alegada violação de uma mulher na madrugada de sábado, 11 de Outubro, no centro de Santarém, conformou a O MIRANTE fonte da PJ de Lisboa. A vítima é uma mulher na casa dos 40 anos, que diz ter sido violada por um homem sob ameaça de arma branca. Apresentou queixa na PSP na manhã desse mesmo dia, tendo a investigação posteriormente passado para a alçada da PJ.
O caso ocorreu no terreno onde foi demolido um prédio em Março de 2023, na esquina da Rua Pedro Canavarro com a Rua Pedro Calmon, junto ao jardim da Liberdade e não muito longe da esquadra da PSP. O espaço encontra-se delimitado com taipais, mas existe uma brecha na vedação, por onde o agressor e a vítima terão entrado.

