Abastecimento de água retomado em Benavente após rotura em conduta
O serviço de abastecimento de água em Benavente foi restabelecido este sábado, cerca das 13h30, após a reparação de uma rotura grave na conduta adutora que abastece parte da vila.
A Águas do Ribatejo (AR) revela que foi concluída a reparação da rotura grave na conduta adutora que abastece parte da vila de Benavente a partir do Reservatório dos Lavadouros.
O fornecimento de água foi restabelecido cerca das 13h30 deste sábado, 18 de Outubro, e a empresa está agora a proceder a descargas na rede para garantir a qualidade da água.
A empresa intermunicipal aproveitou para expressar uma palavra de reconhecimento às equipas que estiveram envolvidas nos trabalhos de reparação, realizados com carácter de urgência após um incidente provocado por uma máquina de um empreiteiro em operação na Avenida Dr. Francisco José Calheiros Lopes, artéria onde se localizam o quartel dos bombeiros e o tribunal.
A Águas do Ribatejo agradeceu ainda a compreensão dos consumidores pelo incómodo causado por uma situação “imprevista e alheia à AR”.
Para qualquer esclarecimento adicional, os clientes podem contactar o número verde gratuito 800 20 20 40.