18/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 18-10-2025 15:54

Detido por burlar idosos em Alenquer

Suspeito vendia artigos contrafeitos a idosos fazendo-os acreditar que se tratavam de produtos de marcas originais.

Um homem de 52 anos foi detido por burla, no concelho de Alenquer, na quinta-feira, 16 de Outubro, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR).
Segundo a GNR, o suspeito abordava vítimas particularmente vulneráveis, em razão da idade, fazendo-se passar por funcionário de uma empresa, aliciando-as à compra de diversos bens contrafeitos e levando-as a acreditar tratar-se de produtos de marcas originais, aos quais atribuía um valor comercial significativamente superior ao real.
No seguimento da operação, foi realizada uma busca a uma viatura, que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de diverso material, nomeadamente, 22 caixas de perfumes, 10 relógios, 10 peças de vestuário, e 110 euros em numerário.
O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.
