Grupo Paulo Duarte investe 3,3 ME em frota mais amiga do ambiente

O grupo de transportes Paulo Duarte investiu 3,3 milhões de euros na renovação da sua frota de transporte de energia.

Segundo os directores executivos do grupo, António e Gustavo Paulo Duarte, o investimento está em linha com a estratégia de sustentabilidade da empresa e redução da pegada ambiental.

O grupo adquiriu mais 33 cisternas, rígidos e plataformas de transporte de gás, renovando a sua frota dedicada a uma das áreas-chave, o transporte de energia. “Reforçamos, com o investimento permanente na eficiência das nossas operações, o nosso compromisso com o objetivo assumido de reduzir em 50% as nossas emissões por quilómetro percorrido até 2032, tendo por base o ano de referência de 2022”, acrescentaram os responsáveis.

As novas cisternas vão permitir realizar menos 14% dos quilómetros anuais percorridos no transporte de produtos energéticos, o que vai permitir reduzir 1.600 toneladas de dióxido de carbono por ano, o equivalente ao consumo de mil veículos ligeiros na cidade de Lisboa, estimou o grupo.