18/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 18-10-2025 15:00

Grupo Paulo Duarte investe 3,3 ME em frota mais amiga do ambiente

Investimento acompanha a estratégia de sustentabilidade da empresa e redução da pegada ambiental.

O grupo de transportes Paulo Duarte investiu 3,3 milhões de euros na renovação da sua frota de transporte de energia.
Segundo os directores executivos do grupo, António e Gustavo Paulo Duarte, o investimento está em linha com a estratégia de sustentabilidade da empresa e redução da pegada ambiental.
O grupo adquiriu mais 33 cisternas, rígidos e plataformas de transporte de gás, renovando a sua frota dedicada a uma das áreas-chave, o transporte de energia. “Reforçamos, com o investimento permanente na eficiência das nossas operações, o nosso compromisso com o objetivo assumido de reduzir em 50% as nossas emissões por quilómetro percorrido até 2032, tendo por base o ano de referência de 2022”, acrescentaram os responsáveis.
As novas cisternas vão permitir realizar menos 14% dos quilómetros anuais percorridos no transporte de produtos energéticos, o que vai permitir reduzir 1.600 toneladas de dióxido de carbono por ano, o equivalente ao consumo de mil veículos ligeiros na cidade de Lisboa, estimou o grupo.

