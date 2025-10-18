Observa&MOBE incentiva crianças e jovens do Oeste a irem para a escola a pé ou de bicicleta

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) lançou o projecto Observa&MOBE – Observatório de Mobilidade Escolar Ativa, Ciclável e Inclusiva.

Segundo a OesteCim, o propósito do projecto é mapear, escutar e valorizar a realidade escolar de cada município do Oeste e impulsionar uma reflexão conjunta sobre os desafios e oportunidades de deslocação em contexto educativo. O foco é capacitar crianças e jovens a fazer o percurso para a escola a pé ou de bicicleta, de forma segura, autónoma e confiante.

O Observa&MOBE é desenvolvido em colaboração com a Nuno Zamaro Mobility e insere-se no âmbito do Aviso 3/2025 – Apoio à Implementação de Medidas de Melhoria da Mobilidade Escolar. O projecto une os 12 municípios da região Oeste: Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.

Com base na realidade específica de cada agrupamento escolar e município, o projecto utilizará ferramentas testadas que garantem uma abordagem realista, inclusiva e colaborativa. O objectivo principal é ouvir as comunidades educativas, reconhecendo as suas experiências para construir soluções adaptadas e sustentáveis, explica a OesteCim.