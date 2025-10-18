uma parceria com o Jornal Expresso
18/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 18-10-2025 01:07

PJ detém psicólogo em Alenquer por suspeitas de abuso sexual de menor

Psicólogo praticou actos sexuais no seu consultório com jovem de 16 anos e trocou com a vitima conteúdos de pornografia e abuso sexual de crianças.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje em Alenquer um psicólogo suspeito dos crimes de abuso sexual e pornografia sobre uma jovem menor de idade, praticados durante mais de dois anos.
A PJ explicou que, em 2021, quando tinha 16 anos, a vítima recorreu a uma clínica na região de Alenquer para ter acompanhamento psicológico por ter desenvolvido um quadro de depressão e ansiedade na sequência de abusos sexuais sofridos na infância.
“O psicólogo viria a aproveitar-se da condição de especial vulnerabilidade da menor, para, em sede de consultório, iniciar com ela a prática de actos sexuais e trocar conteúdos digitais de pornografia e de abuso sexual de crianças”, refere a judiciária.
Os crimes ocorreram durante mais de dois anos, entre 2022 até ao Verão deste ano, altura em que o psicólogo tentou, ainda, aliciar a jovem para mais actos abusivos.
Em Agosto passado, a vítima, agora com 18 anos, recorreu à PJ, que tinha já investigado o seu anterior processo.
A PJ deu hoje cumprimento a mandados de busca domiciliária e em consultório médico, vindo a deter o suspeito para ser presente a primeiro interrogatório judicial e lhe serem aplicadas medidas de coação.
O psicólogo é suspeito de vários crimes de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável e de pornografia de menores, todos agravados.

