Sociedade | 19-10-2025 12:00
Alunos de Vila Franca de Xira passam a ter ementa única em todas as escolas
Foto CMVFX
Actualmente são servidas cerca de 8.500 refeições diárias nos estabelecimentos de ensino do concelho.
Os alunos das escolas do concelho de Vila Franca de Xira vão passar a ter uma ementa única transversal a todos os estabelecimentos de ensino, ficou a saber-se na última semana.
Entre os dias 13 e 17 de Outubro foi implementado, em todas as escolas do município, o modelo de Ementa Única Municipal, explica o município em comunicado, considerando que a medida assegura igualdade no acesso a refeições equilibradas, nutritivas e ajustadas às diferentes faixas etárias. Actualmente são servidas cerca de 8.500 refeições diárias nos estabelecimentos de ensino do concelho. O projecto da ementa única conta com a colaboração de todas as escolas do concelho, através dos coordenadores de refeitório, com o envolvimento das 10 Instituições Particulares de Solidariedade Social protocoladas com o município que fornecem refeições para os estabelecimentos escolares - CBEI, APS, ABEI, CSPDS, CPV, ABEIV, ATL Bolonha, CASBA, IAC e APAC.
A notícia foi avançada a 16 de Outubro, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, reforçando o compromisso de Vila Franca de Xira com a promoção de uma alimentação segura, saudável, sustentável e saborosa (o chamado programa “4S”) nas escolas do concelho.
O presidente da Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira, destacou “o compromisso com a promoção de uma alimentação segura e saudável", reconhecendo o papel fundamental que a nutrição desempenha na saúde, no bem-estar e no futuro das gerações mais jovens. Sublinhou ainda a importância da parceria com o movimento associativo, que tem sido “determinante na garantia de refeições de qualidade em contexto escolar”.
Para assinalar a entrada em vigor da ementa única, o Mercado Municipal de Vila Franca de Xira acolheu um “brunch leve”, dinamizado por alunos e professores do Curso de Cozinha da Escola Básica do 3.º Ciclo do Bom Sucesso, do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, Alverca, num momento simbólico que reforçou a importância da educação alimentar e da valorização dos produtos locais.
A iniciativa, acrescenta o município, integra-se na política municipal de educação, coesão social e sustentabilidade, querendo contribuir para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
