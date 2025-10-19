uma parceria com o Jornal Expresso
19/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 19-10-2025 21:00

Fiscalização rodoviária com detidos e multas em Vila Franca de Xira

Um homem recusou soprar no balão e foi detido pelos agentes por um crime de desobediência.

Já a PSP deu nota da detenção de duas pessoas na madrugada de 11 de Outubro, no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária realizada na cidade durante a Feira de Outubro. Uma mulher de 48 anos acusou uma taxa de 1,63g/l no sangue depois de soprar no balão, motivo pela qual foi detida por condução sob o efeito de álcool.
Um outro homem, de 41 anos, durante a fiscalização, foi informado que teria de soprar no balão para apurar uma possível taxa de alcoolémia, tendo este recusado realizar o teste. Foi advertido pelos polícias que a recusa constitui crime de desobediência mas este, mantendo a recusa, acabou detido, por um crime de desobediência. Os detidos foram libertados e notificados para comparecerem nos serviços do Ministério Público, na Instância Local de Vila Franca de Xira. No decurso da acção de fiscalização foram ainda elaborados diversos autos de contraordenação por infrações ao Código da Estrada, nomeadamente por circulação com falta de Inspeção Periódica Obrigatória (IPO) e por ausência de seguro de responsabilidade civil.

