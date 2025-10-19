uma parceria com o Jornal Expresso
19/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 19-10-2025 11:29

Homem detido por tentativa de homicídio em Tomar

Suspeito disparou várias vezes contra a vítima, tendo os factos acontecido alegadamente por vingança e retaliações.

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de tentativa de homicídio, ocorrido a 4 de Março no Bairro Senhora dos Anjos, na freguesia e concelho de Tomar. Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) adianta que o suspeito efectuou “vários disparos direccionados à vítima”, tendo os factos acontecido “alegadamente por vingança e retaliações”. “A investigação tem ainda suspeitas que poderão estar em causa ilícitos relacionados com crimes de estupefacientes e outros”, lê-se na nota da PJ.
Ainda de acordo com a PJ, o detido, de 50 anos, com antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório, tendo ficado sujeito à medida de coação de TIR – Termo de Identidade e Residência.

