III Encontro Ibérico de Urban Sketchers em Tomar

Um grande encontro de sketchers em Tomar, de 31 de Outubro a 2 de Novembro, que deve juntar cerca de 150 artistas a desenhar nos lugares mais belos da cidade.

Tomar vai receber de 31 de Outubro a 2 de Novembro o III Encontro Ibérico de Urban Sketchers, que junta sketchers de Portugal e Espanha. O programa para os três dias é desenhar os locais mais monumentais da cidade templária, onde se inclui o antigo casario atravessado pelo rio Nabão, com as suas pontes, um convento em cada ponto cardeal e a Praça da República, bem no centro da cidade, planeada no século XII pelo Grão Mestre Templário Gualdim Pais.

A organização proporciona participação gratuita a todos os interessados mas com inscrição obrigatória até 30 de outubro.

O MIRANTE sabe que nesta altura já estão confirmados mais de 130 participantes mas não há limite de vagas. Adivinha-se assim uma grande jornada de arte com a organização a disponibilizar para os participantes mais de uma centena de bolsas cedidas pelos patrocinadores. As bolsas serão entregues por ordem de inscrição.

Organização e Anfitriões : @urbansketchersportugal ; @uskbadajoz ; @uskbahiadecadiz . *Main Sponsor*@fabercastellportugal .