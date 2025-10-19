uma parceria com o Jornal Expresso
19/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-10-2025 12:00

Nova espécie de bicho-de-conta descoberta na Serra de Aire e Candeeiros

Nova espécie de bicho-de-conta descoberta na Serra de Aire e Candeeiros
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Bióloga Rita Eusébio é a responsável pela descoberta de uma nova espécie de bicho-de-conta para ciência na zona de Alcobertas, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

Uma espécie de bicho-de-conta nova para ciência foi descoberta em Alcobertas, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, pela bióloga portuguesa Rita Eusébio. A nova espécie, ‘Eluma cristata’, é a primeira espécie que foi descrita em coloviões [um tipo de habitat subterrâneo localizado mais próximo da superfície do que as grutas] e que neste caso tem ainda a importância de ter sido descoberta numa zona protegida, dentro do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros”, disse Rita Eusébio à Lusa. A descoberta, a primeira da bióloga natural das Caldas da Rainha, foi feita em Alcobertas, concelho de Rio Maior, numa escavação a cerca de 60 centímetros da superfície.
“Percebemos que é uma espécie nova porque quando olhámos para o animal vimos que tinha umas cristas muito pronunciadas em cada um dos segmentos do corpo, inexistentes nas outras espécies descritas para este género, para o género Eluma, em Portugal”, adiantou a bióloga. Rita Eusébio disse que a comparação com exemplares do mesmo género, em Espanha e um pouco por toda a Europa, revelou que não havia nenhuma espécie que se assemelhasse a esta, sublinhando que “além da importância para a ciência [a descoberta] também traz alguma importância para estes habitais que são protegidos mas que não são muito conhecidos em Portugal”, e “funcionam como um refúgio para as espécies de superfície”.
A nova espécie ‘Eluma cristata’, descrita na revista científica “Subterranean Biology”, foi descoberta no âmbito de uma investigação que decorreu no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (CE3C), financiada pela bolsa de doutoramento da Fundação para Ciência e a Tecnologia, no âmbito do Programa Doutoral em Biologia e Ecologia das Alterações Globais, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Insere-se também na cátedra em Sustentabilidade de Ecossistemas Subterrâneos - Loulé, que tem como objectivo aumentar o conhecimento sobre ecossistemas subterrâneos de Portugal. O novo bicho-de-conta tem cerca de um centímetro.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar