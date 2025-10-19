Rua de Montemor nos Foros da Charneca com projecto em análise

A pavimentação da Rua de Montemor, em Foros da Charneca, esteve em discussão na última reunião da Assembleia Municipal de Benavente, realizada a 29 de Setembro. O munícipe Amaro Lopes, que é também o presidente da Associação de Moradores e Proprietários de Foros da Charneca, recordou uma reunião de há dois anos, realizada no Centro Social da localidade, em que o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, terá anunciado perante cerca de uma centena de pessoas um conjunto de intenções de investimento, incluindo a intervenção naquela via. “Constatamos que nada foi cumprido e o senhor presidente termina funções com uma dívida enorme para com a população de Foros da Charneca”, afirmou o munícipe, acusando a autarquia de incumprimento.

O presidente da Câmara de Benavente sublinhou em resposta ao cidadão que a responsabilidade da pavimentação não é exclusiva do município. “A Rua de Montemor é uma obra que a câmara municipal pavimentou naquilo que lhe diz respeito e que a Câmara de Coruche não o fez”, começou por explicar o autarca, lembrando que a via atravessa território dos dois concelhos.

Segundo o autarca, o entendimento alcançado entre as duas autarquias definiu que cada uma assumiria a sua parte da intervenção. Em resposta ao munícipe, garantiu que no dia 26 de Setembro recebeu da Câmara de Coruche o projecto que se pretende executar. Efectuou vários contactos com o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, que também se mostra empenhado em concretizar esta situação. “Estamos a analisar o projecto para que possa, efectivamente, avançar e temos os meios financeiros que são do nosso compromisso para isso mesmo”, garante.

O processo segue, assim, dependente da coordenação entre os dois municípios, sendo que falta passar a obra do papel para o terreno neste que é um compromisso assumido por dois autarcas em final de mandato e que não se vão recandidatar ao cargo. A Rua de Montemor localiza-se entre a Estrada Nacional 119, no concelho de Coruche, e Foros da Charneca, concelho de Benavente, sendo esta ligação constituída por um piso, na sua maioria, em terra batida e uma pequena parte da via asfaltada.