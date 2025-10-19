Sociedade | 19-10-2025 10:00
Telhados da EB 1 de Alenquer estão a ser substituídos
Foto: CM ALENQUER
Escola Básica n.º 1 de Alenquer está em obras de requalificação para resolver problemas de infiltrações e acessibilidade.
A Escola Básica Número 1 de Alenquer está em obras para resolver os problemas de infiltrações e acessibilidade. Segundo a Câmara Municipal de Alenquer os trabalhos vão decorrer nos pisos um e dois do estabelecimento de ensino e têm um prazo de execução de 90 dias, sendo que as obras começaram ainda em Agosto.
O telhado do edifício do refeitório e da sala de aulas do 2º piso da escola está a ser substituído ao passo que a sala do 1º piso verá o telhado limpo e recondicionado. Os terraços dos dois pisos vão ter um novo revestimento, com zonas de mosaico hidráulico e pavimento betuminoso.
A empreitada está a cargo da empresa Nelson & Patrício, Sociedade de Construção Civil, Lda. e alberga um investimento da autarquia de 158.872,83€, valor contratual que inclui IVA à taxa legal em vigor.
As obras em curso poderão criar constrangimentos ao tráfego da Avenida António Maria Jalles.
De acordo com a autarquia as obras vão proporcionar melhores condições aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, professores, funcionários e encarregados de educação.
