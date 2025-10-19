uma parceria com o Jornal Expresso
20/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante

Sociedade | 19-10-2025 12:00

Vila Franca de Xira estuda modelo de ementa única em todas as escolas

Foto CMVFX
Actualmente são servidas cerca de 8.500 refeições diárias nos estabelecimentos de ensino do concelho.

O município de Vila Franca de Xira está a estudar a possibilidade dos alunos das escolas do concelho passarem a ter uma ementa única, transversal a todos os estabelecimentos de ensino. A título experimental, entre os dias 13 e 17 de Outubro, foi implementado em todas as escolas do município, o modelo de Ementa Única Municipal, explica o município em comunicado, considerando que a medida assegura igualdade no acesso a refeições equilibradas, nutritivas e ajustadas às diferentes faixas etárias. Actualmente são servidas cerca de 8.500 refeições diárias nos estabelecimentos de ensino do concelho. O projecto da ementa única conta com a colaboração de todas as escolas do concelho, através dos coordenadores de refeitório, com o envolvimento das 10 Instituições Particulares de Solidariedade Social protocoladas com o município que fornecem refeições para os estabelecimentos escolares - CBEI, APS, ABEI, CSPDS, CPV, ABEIV, ATL Bolonha, CASBA, IAC e APAC.
A notícia foi avançada a 16 de Outubro, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, reforçando o compromisso de Vila Franca de Xira com a promoção de uma alimentação segura, saudável, sustentável e saborosa (o chamado programa “4S”) nas escolas do concelho.
O presidente da Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira, destacou “o compromisso com a promoção de uma alimentação segura e saudável", reconhecendo o papel fundamental que a nutrição desempenha na saúde, no bem-estar e no futuro das gerações mais jovens. Sublinhou ainda a importância da parceria com o movimento associativo, que tem sido “determinante na garantia de refeições de qualidade em contexto escolar”.
Para assinalar a entrada em vigor da ementa única, o Mercado Municipal de Vila Franca de Xira acolheu um “brunch leve”, dinamizado por alunos e professores do Curso de Cozinha da Escola Básica do 3.º Ciclo do Bom Sucesso, do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, Alverca, num momento simbólico que reforçou a importância da educação alimentar e da valorização dos produtos locais.
A iniciativa, acrescenta o município, integra-se na política municipal de educação, coesão social e sustentabilidade, querendo contribuir para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
