Sociedade | 20-10-2025 14:40
Homem detido em Coruche por agredir e controlar companheira
Um homem de 43 anos foi detido pela GNR em Coruche por suspeita de violência doméstica contra a companheira, de 24 anos. O Tribunal de Santarém decretou a prisão preventiva.
A detenção foi realizada no dia 14 de Outubro pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Santarém. Segundo a GNR, a investigação revelou que o suspeito exercia violência psicológica, física e social sobre a vítima.
O homem foi detido em cumprimento de um mandado judicial e, após ser presente ao Tribunal Judicial de Santarém, ficou em prisão preventiva.
A operação contou com o apoio do Posto Territorial de Samora Correia.
