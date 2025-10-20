uma parceria com o Jornal Expresso
20/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 20-10-2025 14:40

Homem detido em Coruche por agredir e controlar companheira

Um homem de 43 anos foi detido pela GNR em Coruche por suspeita de violência doméstica contra a companheira, de 24 anos. O Tribunal de Santarém decretou a prisão preventiva.

A detenção foi realizada no dia 14 de Outubro pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Santarém. Segundo a GNR, a investigação revelou que o suspeito exercia violência psicológica, física e social sobre a vítima.
O homem foi detido em cumprimento de um mandado judicial e, após ser presente ao Tribunal Judicial de Santarém, ficou em prisão preventiva.
A operação contou com o apoio do Posto Territorial de Samora Correia.
